Готовил ракетные удары РФ по Буковине: правоохранители задержали предателя (фото)
Правоохранители задержали российского информатора на Буковине. Он готовил ракетно-дроновые удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.
Предатель-уклонист
Как отмечают в ведомстве, фигурантом оказался 36-летний житель Черновцов, два года скрывавшийся дома от мобилизации. За это время он дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против нашего государства
"Чтобы подтвердить преданность рашизму, мужчина в эфире российской чат-рулетки показательно поджег государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.
После этого предатель пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях.
Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал один из российских видеочатов, контролируемых спецслужбами РФ.
Желал присоединиться к оккупантам
Также предатель писал в прокремлевских чатах о своем желании присоединиться к рядам российских боевиков, чтобы воевать против Украины.
"Для конспирации в интернете фигурант использовал анонимный аккаунт под вымышленным никнеймом. Сотрудники СБУ заранее установили личность и место жительства злоумышленника и задержали его", - говорится в сообщении.
Обыски и подозрение
Отмечается, что во время обысков в помещении задержанного изъяты 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и флэш-накопители с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
Ему объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы ", - отметили в СБУ.
СБУ "охотится" на агентов РФ
Вчера мы сообщали, что СБУ задержала в Днепре информатора, который посылал геолокации ВСУ во вражеский чат-бот. Он оказался блогером.
Накануне правоохранители в Харькове разоблачили вражеского информатора. Захватчики завербовали мужчину через чат для знакомств в телеграмме.
Кроме того, вражескую шпионку разоблачили в Днепре. Она планировала "сливать" позиции ВСУ и тяжелой техники, а ее дочь восхваляла российского диктатора Путина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.