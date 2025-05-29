Готував прорив диверсантів у Харківську область. СБУ затримала агента РФ

"Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб у Харківській області. Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби. Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб рф на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

Що відомо про агента РФ

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.

"Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону", - зазначають в СБУ.

Зібрані координати він позначав на Google-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з ФСБ РФ.

Правоохоронці затримали інформатора російської розвідки (t.me/SBUkr)

Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.