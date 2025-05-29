Готовил прорыв диверсантов в Харьковскую область. СБУ задержала агента РФ

Правоохранители задержали информатора российской разведки (ФСБ РФ). Он готовил прорыв российских диверсантов на север Харьковской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности задержала еще одного информатора фсб в Харьковской области. Злоумышленник разведывал маршруты для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые пытаются осуществить прорыв вглубь территории региона", - говорится в сообщении.
В частности, задачей агента было найти и предложить дороги в "обход" оборонительных позиций ВСУ и Госпогранслужбы. Еще одной его задачей было наведение управляемых авиабомб рф на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области.
По материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе.
"Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории возле северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона", - отмечают в СБУ.
Собранные координаты он обозначал на Google-картах, а затем соответствующие скриншоты отправлял своему куратору из ФСБ РФ.
Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали по месту жительства.
Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В начале апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Россия фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.
На днях издание The Military Watch Magazine написало о том, что армия РФ якобы готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. При этом украинские войска отрицают переброску 50 тысяч оккупантов из Курской области для наступления на Харьков.
В то же время по данным ЦПД, российские войска все же несколько наращивают интенсивность в Харьковской области.
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