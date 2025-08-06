Готував дронові та ракетні удари по Миколаєву: СБУ затримала інформатора РФ

За даними кіберфахівців СБУ, він перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і одночасно працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Як працював навідник

За інструкціями "Лохматого" навідник готував нову серію повітряних ударів по обласному центру. Щоб виявити і передати окупантам координати "цілей", підозрюваний об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ.

Інформатор передавав дані куратору у вигляді позначок на онлайн-картах і після кожного сеансу зв’язку видаляв усе листування.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора, йому загрожує до 12 років ув’язнення.