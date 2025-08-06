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Готував дронові та ракетні удари по Миколаєву: СБУ затримала інформатора РФ

Фото: СБУ затримала інформатора РФ, що готував удари по Миколаєву (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безпеки України затримала у Миколаєві російського інформатора, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, він перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і одночасно працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Як працював навідник

За інструкціями "Лохматого" навідник готував нову серію повітряних ударів по обласному центру. Щоб виявити і передати окупантам координати "цілей", підозрюваний об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ.

Інформатор передавав дані куратору у вигляді позначок на онлайн-картах і після кожного сеансу зв’язку видаляв усе листування.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Викриття агентів РФ, що готували удари по Україні

Нагадаємо, у Львівській області співробітники СБУ нещодавно затримали майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився агентом російської спецслужби. Росіяни через нього намагалися отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

Також серед військових викрили "крота", який готував атаку РФ на українські протикорабельні комплекси "Нептун". Також він мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ.

Крім того, контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ на заході України.

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Служба безпеки УкраїниМиколаїв