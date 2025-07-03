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У Повітряних силах викрили російського "крота": наводив ракети та дрони на аеродроми

Четвер 03 липня 2025 10:48
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У Повітряних силах викрили російського "крота": наводив ракети та дрони на аеродроми Ілюстративне фото: СБУ викрила майора Повітряни сил ЗСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

У Львівській області співробітники СБУ затримали майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився агентом російської спецслужби. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі справи

Як встановило розслідування, майор був завербований окупантами через свою колишню дружину, яка працює на ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі.

Його головним завданням був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, росіяни намагалися отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

Координував підривну діяльність "крота" кадровий співробітник відділу спецоперацій "Альфа" ФСБ Олександр Бєлодєдов.

"У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари", - йдеться у повідомленні.

У СБУ вказали, що вчасно виявили зрадника, задокументували контакти з представниками ФСБ та провели комплекс заходів, щоб убезпечити розкриті локації.

Що загрожує

Майору Повітряних сил оголосили підозру у державній зраді, вчиненій за змовою в умовах воєнного стану. Його взято під варту. Військовому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також заочно оголошено підозру в державній зраді його ексдружині, яка нині перебуває на тимчасово окупованій території.

Фото: СБУ викрила "крота" у Повітряних силах ЗСУ (ssu.gov.ua)

Інші викриття СБУ у лавах ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно серед військових викрили "крота", який готував атаку РФ на українські протикорабельні комплекси "Нептун". Також він мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ.

Крім того, контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Києві агента російської воєнної розвідки - центру спецпризначення "Сенеж" ГРУ.

А ще СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ на заході України.

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Служба безпеки України
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