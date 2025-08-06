Готовил дроновые и ракетные удары по Николаеву: СБУ задержала информатора РФ

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве российского информатора, который корректировал ракетно-пушечные атаки РФ по областному центру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
По данным киберспециалистов СБУ, он находился на связи с агентом Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом "Лохматий"), который скрывается в Донецке и одновременно работает на ФСБ и военную разведку РФ.
По инструкциям "Лохматого" наводчик готовил новую серию воздушных ударов по областному центру. Чтобы выявить и передать оккупантам координаты "целей", подозреваемый объезжал город, где отслеживал места наибольшего сосредоточения украинских войск.
Информатор передавал данные куратору в виде отметок на онлайн-картах и после каждого сеанса связи удалял всю переписку.
Во время обысков у задержанного изъят телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора, ему грозит до 12 лет заключения.
Напомним, во Львовской области сотрудники СБУ недавно задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался агентом российской спецслужбы. Россияне через него пытались получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.
Также среди военных разоблачили "крота", который готовил атаку РФ на украинские противокорабельные комплексы "Нептун". Также он должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ.
Кроме того, контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам ВСУ на западе Украины.