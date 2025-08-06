Готовил дроновые и ракетные удары по Николаеву: СБУ задержала информатора РФ

По данным киберспециалистов СБУ, он находился на связи с агентом Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом "Лохматий"), который скрывается в Донецке и одновременно работает на ФСБ и военную разведку РФ.

Как работал наводчик

По инструкциям "Лохматого" наводчик готовил новую серию воздушных ударов по областному центру. Чтобы выявить и передать оккупантам координаты "целей", подозреваемый объезжал город, где отслеживал места наибольшего сосредоточения украинских войск.

Информатор передавал данные куратору в виде отметок на онлайн-картах и после каждого сеанса связи удалял всю переписку.

Во время обысков у задержанного изъят телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора, ему грозит до 12 лет заключения.