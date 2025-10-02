Готовили взрыв: супруги в Одессе пытались организовать теракт против военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что для совершения теракта фигуранты получили от россиян координаты, по которым нашли схрон и забрали из него самодельное взрывное устройство.

Перед этим агенты промониторили места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначали эти локации на картах и "отчитались" куратору из РФ. После "согласования" одного из объектов фигуранты планировали заложить там взрывчатку.

Что известно о подозреваемых

По данным следствия, вражескими агентами оказалась супружеская пара безработных одесситов, которых россияне завербовали через интернет. Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.