Готували вибух біля будівлі поліції. У СБУ розкрили деталі затримання терористів у Рівному

Співробітники Служби безпеки України затримали в Рівному двох агентів РФ. Вони готували теракт біля будівлі районного управління поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram .

"Служба безпеки запобігла теракту в центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції", - ідеться в повідомленні СБУ.



Фото: затримання двох терористів у Рівному (t.me/SBUkr)

Правоохоронці уточнюють, що двоє чоловіків мали залишити біля будівлі поліції замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій.

У момент закладання вибухівки її планували підірвати за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під'єднаний до пристрою. Теракт мав статися в той момент, коли біля будівлі поліції перебувало багато правоохоронців, а самі агенти ще перебували біля вибухового пристрою.

"Таким чином, рашисти планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків", - пояснили в СБУ.

Але правоохоронцям вдалося заздалегідь викрити російських агентів. Їх затримали в той момент, коли вони намагалися закласти вибухівку біля будівлі поліції. У них вилучили сумку з саморобним вибуховим пристроєм і додатковими засобами прихованого спостереження, до яких мали доступ спецслужби РФ.

Як зазначили в СБУ, затриманими виявилися двоє 19-річних хлопців, які хотіли "швидко заробити". Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, де знаходився вибуховий пристрій.

Зловмисникам планують повідомити про підозру за замах на вчинення теракту. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.