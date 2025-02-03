Готовили взрыв возле здания полиции. В СБУ раскрыли детали задержания террористов в Ровно
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Ровно двух агентов РФ. Они готовили теракт возле здания районного управления полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.
"Служба безопасности предотвратила теракт в центре Ровно. По результатам спецоперации задержаны два агента российской спецслужбы, которые готовили взрыв вблизи районного управления полиции", - сказано в сообщении СБУ.
Фото: задержание двух террористов в Ровно (t.me/SBUkr)
Правоохранители уточняют, что двое мужчин должны были оставить возле здания полиции замаскированный в сумке самодельное взрывное устройство.
В момент закладки взрывчатки ее планировали взорвать с помощью вызова на мобильный телефон, который был подключен к устройству. Теракт должен был произойти в тот момент, когда возле здания полиции находилось много правоохранителей, а сами агенты еще находились возле взрывного устройства.
"Таким образом, рашисты планировали убить максимальное количество сотрудников полиции и рядовых граждан и одновременно ликвидировать исполнителей теракта как "лишних" свидетелей", - объяснили в СБУ.
Но правоохранителям удалось заранее разоблачить российских агентов. Их задержали в тот момент, когда они пытались заложить взрывчатку возле здания полиции. У них изъяли сумку с самодельным взрывным устройством и дополнительными средствами скрытого наблюдения, к которым имели доступ спецслужбы РФ.
Как отметили в СБУ, задержанными оказались двое 19-летних парней, которые хотели "быстро заработать". После прибытия в Ровно они получили от оккупантов геолокацию схрона, где находилось взрывное устройство.
Злоумышленникам планируют сообщить о подозрении за покушение на совершение теракта. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Задержание двух террористов
Напомним, ранее Управление СБУ в Ровенской области сообщило в комментарии РБК-Украина, что в регионе были задержаны два террориста.
Правоохранители сорвали совершение террористических действий.
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