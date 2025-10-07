Готували вбивство першого заступника голови МОЗ: у Києві судитимуть трьох спільників

У Києві судитимуть трьох фігурантів, які готували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров’я (МОЗ) Сергія Дуброва. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Telegram .

За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла подруга спільників, яка отримала тяжкі травми внаслідок ДТП. У той день чергував лікар-анестезіолог - перший заступник міністра, якого підозрювані вважали винним у її смерті.

Двоє чоловіків віком 28 і 36 років та їхня 22-річна знайома розробили детальний план убивства.

Протягом кількох місяців вони стежили за посадовцем, орендували квартиру в тому ж житловому комплексі, купили абонемент до спортзалу, де він займався, і відвідували тир для відпрацювання стрільби. Усі дії зловмисників перебували під контролем правоохоронців.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігурантів судитимуть за ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1, 2 ст. 263, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: у Києві судитимуть трьох фігурантів, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я (t.me/gunpKyiv)

У поліції не розкривають ім’я посадовця, проти якого готувався замах. Водночас раніше РБК-Україна повідомляло, що йдеться про Сергія Дуброва.