Підготовка до замаху першого заступника голови МОЗ: підозрюваним обрали запобіжний захід
Підозрюваним у підготовці до замаху на першого заступника голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Сергія Дуброва обрали запобіжні заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Обидвом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.
Підготовка до замаху на Дуброва
Вчора, 20 січня, Національна поліція України заявила про викриття чоловіка й жінки, які готували замах на першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.
Згідно з даними слідства, мова йде про двох мешканців Київської області: 36-річного чоловіка й 29-річну жінку.
Протягом кількох місяців підозрювані стежили за Дубровим та винайняли квартиру у тому ж житловому комплексу. Зокрема вони регулярно змінювали транспортні засоби, щоб залишатись непоміченими й тренувались стріляти у тирі.
Обидвох було затримано під час спроби купити пістолет.
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