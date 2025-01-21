ua en ru
Вт, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Підготовка до замаху першого заступника голови МОЗ: підозрюваним обрали запобіжний захід

Вівторок 21 січня 2025 14:04
UA EN RU
Підготовка до замаху першого заступника голови МОЗ: підозрюваним обрали запобіжний захід Фото: Сергій Дубров, перший заступник голови Міністерства охорони здоров'я (moz.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Підозрюваним у підготовці до замаху на першого заступника голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Сергія Дуброва обрали запобіжні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Обидвом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.

Підготовка до замаху на Дуброва

Вчора, 20 січня, Національна поліція України заявила про викриття чоловіка й жінки, які готували замах на першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.

Згідно з даними слідства, мова йде про двох мешканців Київської області: 36-річного чоловіка й 29-річну жінку.

Протягом кількох місяців підозрювані стежили за Дубровим та винайняли квартиру у тому ж житловому комплексу. Зокрема вони регулярно змінювали транспортні засоби, щоб залишатись непоміченими й тренувались стріляти у тирі.

Обидвох було затримано під час спроби купити пістолет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Офіс Генпрокурора
NEWS
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою