Главная » Новости » Происшествия

Готовили убийство первого заместителя главы Минздрава: в Киеве будут судить трех сообщников

Вторник 07 октября 2025 13:57
Готовили убийство первого заместителя главы Минздрава: в Киеве будут судить трех сообщников Фото: Сергей Дубров, первый заместитель главы Министерства здравоохранения (moz.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве будут судить трех фигурантов, которые готовили убийство первого заместителя Министра здравоохранения (Минздрава) Сергея Дуброва. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

По данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц умерла подруга сообщников, которая получила тяжелые травмы в результате ДТП. В тот день дежурил врач-анестезиолог - первый заместитель министра, которого подозреваемые считали виновным в ее смерти.

Двое мужчин в возрасте 28 и 36 лет и их 22-летняя знакомая разработали детальный план убийства.

В течение нескольких месяцев они следили за чиновником, арендовали квартиру в том же жилом комплексе, купили абонемент в спортзал, где он занимался, и посещали тир для отработки стрельбы. Все действия злоумышленников находились под контролем правоохранителей.

Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Фигурантов будут судить по ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1, 2 ст. 263, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Им грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: в Киеве будут судить трех фигурантов, которые готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения (t.me/gunpKyiv)

В полиции не раскрывают имя чиновника, против которого готовилось покушение. В то же время ранее РБК-Украина сообщало, что речь идет о Сергее Дуброве.

Что известно

20 января Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении мужчины и женщины, которые планировали покушение на первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Злоумышленников задержали при попытке приобрести пистолет.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

