Готували удари по залізничних вузлах у Херсоні та Одесі. СБУ затримала російських агентів

У СБУ розповіли, що агенти збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку.

Крім того, вони передавали ворогові локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні. Агресора насамперед цікавили точні координати місцевих об'єктів "Укрзалізниці" та енергогенеруючих підприємств.

"У разі отримання розвідінформації окупанти планували використати її для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах. Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження", - зазначили у спецслужбі.

Повідомляється, що одного із зловмисників було затримано біля центрального залізничного вокзалу в Херсоні, інший - в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об'єктів. Обидва виявились місцевими жителями, завербованими після початку повномасштабної війни.

Фото: затримання російських агентів в Одесі та Херсоні (t.me/SBUkr)

Агенти перебували на постійному зв'язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області із псевдонімом "Буба Касторський". Саме від нього зрадники отримували завдання через анонімний Telegram-канал.

Під час обшуків у агентів знайшли смартфони з листуванням із співробітником ФСБ.

Фото: листування агентів із представником ФСБ РФ (t.me/SBUkr)

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзміна, вчинена в умовах воєнного стану). Суд уже відправив зрадників під варту, їм загрожує до 15 років ув'язнення.

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