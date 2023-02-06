Готовили удары по ж/д-узлам в Херсоне и Одессе. СБУ задержала российских агентов

Сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В СБУ рассказали, что агенты собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврийском направлении.
Кроме того, они передавали врагу локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне. Агрессора, прежде всего, интересовали точные координаты местных объектов "Укрзализныци" и энергогенерирующих предприятий.
"В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение", - отметили в спецслужбе.
Сообщается, что один из злоумышленников был задержан возле центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой - в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов. Оба оказались местными жителями, завербованными после начала полномасштабной войны.
Фото: задержание российских агентов в Одессе и Херсоне (t.me/SBUkr)
Агенты находились на постоянной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский". Именно от него предатели получали "задания" через анонимный Telegram-канал.
Во время обысков у агентов нашли смартфоны с перепиской с сотрудником ФСБ.
Фото: переписка агентов с представителем ФСБ РФ (t.me/SBUkr)
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Суд уже отправил предателей под стражу, им грозит до 15 лет тюрьмы.
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Напомним, ранее СБУ обнаружила мужчину, который, несмотря на запрет СНБО, поставлял в РФ товары двойного использования. Важные детали россияне затем использовали на подлодках российского флота.
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