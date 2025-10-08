UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Готували теракт біля відділу поліції у Львові: два агенти РФ підуть під суд

Фото: СБУ затримала російських агентів (facebook.com/lviv.gp.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні судитимуть зрадників, які за вказівками російських спецслужб планували теракт біля одного з відділень поліції у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління Служби безпеки України у Львові у Facebook.

Як з'ясували правоохоронці, наприкінці березня 2025 року 22-річна дівчина погодилася виконати "кур'єрське завдання" для того, щоб отримати легкі гроші. Анонім запропонував їй 3 тисячі доларів за перевезення коштів.

 

Фото: затримання агентів спецслужб РФ (facebook.com/lviv.gp.gov.ua)

Дівчина залучила до "роботи" свого 21-річного знайомого. Разом вони прибули в лісосмугу під Львовом і забрали сумку. Але всередині були не гроші, а саморобний вибуховий пристрій.

Після цього анонім, який представився співробітником російських спецслужб, запропонував їм співпрацювати далі. Фігуранти погодилися. Вони придбали обладнання для дистанційного відеоспостереження та фіксації ворогом запланованого теракту.

"Наступним кроком мало стати закладення замаскованого вибухового пристрою біля будівлі одного з районних відділів поліції Львова. Завдяки своєчасним та скоординованим діям контррозвідки СБУ теракту було попереджено. Обох агентів затримано під час спроби реалізувати злочинний намір", - уточнили в СБУ.

Тепер хлопця та дівчину підозрюють у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими пристроями.

Вибух у відділенні поліції в Одеській області

Нагадаємо, 23 березня в Одеській області прогримів вибух у будівлі поліції.

Унаслідок вибуху одна жінка загинула, також були поранені.

У мережі з'явилися чутки, що інцидент стався в населеному пункті Біляївка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛьвівСудТерактВибухВійна в УкраїніПоліцейські