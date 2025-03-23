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В Одеській області прогримів вибух в будівлі поліції: є жертва та постраждалі

Неділя 23 березня 2025 18:30
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В Одеській області прогримів вибух в будівлі поліції: є жертва та постраждалі Фото: деталі події з'ясовуються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 23 березня, в Одеській області в будівлі поліції стався вибух. Внаслідок цього є загибла постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Одеської області.

"Правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що обставини та деталі події встановлюються. Більш детальна інформація буде згодом.

Водночас за даними Telegram-каналу "Думская", інцидент стався в населеному пункті Біляївка.

Спроба підриву поліцейських і не тільки

Нагадаємо, днями стало відомо, що у Дніпропетровській області представники СБУ затримали агента РФ. Він намагався підірвати поліцейських, які мали прибути за фейковим викликом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 березня в центрі міста Рівне прогримів вибух. Поблизу одного з торгових розважальних центрів вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозився в одному з автомобілів. У поліції кваліфікували подію як теракт.

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