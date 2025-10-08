Готовили теракт возле отделения полиции во Львове: два агента РФ пойдут под суд

Как выяснили правоохранители, в конце марта 2025 года 22-летняя девушка согласилась выполнить "курьерскую задачу" для того, чтобы получить легкие деньги. Аноним предложил ей 3 тысячи долларов за перевозку средств.

Фото: задержание агентов спецслужб РФ (facebook.com/lviv.gp.gov.ua)

Девушка привлекла к "работе" своего 21-летнего знакомого. Вместе они прибыли в лесополосу под Львовом и забрали сумку. Но внутри были не деньги, а самодельное взрывное устройство.

После этого аноним, который представился сотрудником российских спецслужб, предложил им сотрудничать дальше. Фигуранты согласились. Они приобрели оборудование для дистанционного видеонаблюдения и фиксации врагом запланированного теракта.

"Следующим шагом должна была стать закладка замаскированного взрывного устройства возле здания одного из районных отделов полиции Львова. Благодаря своевременным и скоординированным действиям контрразведки СБУ теракт был предотвращен. Оба агента задержаны при попытке реализовать преступное намерение", - уточнили в СБУ.

Теперь парня и девушку подозревают в государственной измене и незаконном обращении со взрывными устройствами.