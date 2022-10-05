UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готували "референдум" у Миколаївській області. СБУ викрила російських агентів

Фото: СБУ викрила російських агентів, які готували "референдум" у Миколаївській області (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки викрила російських агентів, які готували "референдум" на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Двоє з фігурантів вже отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, що ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.

Як встановило слідство, організаторкою "референдуму" виявилася мешканка Баштанського району.

Двом фігурантам

оголошено підозру за

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру псевдостарості деокупованого села у Харківській області.

Також ми писали, що після звільнення Куп'янська Харківської області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниМиколаївська областьРеферендум