Готували "референдум" у Миколаївській області. СБУ викрила російських агентів

Служба безпеки викрила російських агентів, які готували "референдум" на тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Двоє з фігурантів вже отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, що ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру псевдостарості деокупованого села у Харківській області.

Також ми писали, що після звільнення Куп'янська Харківської області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік міста.

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