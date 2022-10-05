Готували "референдум" у Миколаївській області. СБУ викрила російських агентів

Служба безпеки викрила російських агентів, які готували "референдум" на тимчасово окупованій території Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Двоє з фігурантів вже отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, що ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.
Як встановило слідство, організаторкою "референдуму" виявилася мешканка Баштанського району.
Двом фігурантам
оголошено підозру за
Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру псевдостарості деокупованого села у Харківській області.
Також ми писали, що після звільнення Куп'янська Харківської області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік міста.
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