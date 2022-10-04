"Старості" села у Харківській області повідомили про підозру в колабораціонізмі
Псевдостарості деокупованого села у Харківській області повідомили про підозру у колабораціонізмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, жінка добровільно співпрацювала із представниками російських військ. Вона стала так званою "старістю села Василенкове" у Шевченківській територіальній громаді Куп'янського району. З червня по вересень 2022 року вона брала участь у засіданнях окупаційної влади. Діючи за вказівками представників РФ, жінка збирала дані та заяви від місцевих жителів про вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.
Після деокупації території громади жінку затримали. Наразі їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше стало відомо, що після звільнення Куп'янська Харківської області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік міста.
Також повідомлялося, що СБУ затримала колаборанта, призначеного ворогом "головою" села Димер на Київщині під час його окупації.
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