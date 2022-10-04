ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Старості" села у Харківській області повідомили про підозру в колабораціонізмі

Новость на русском →
Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 16:05
"Старості" села у Харківській області повідомили про підозру в колабораціонізмі Фото: псевдостарості в Харківській області повідомили про підозру в колабораціонізмі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Псевдостарості деокупованого села у Харківській області повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, жінка добровільно співпрацювала із представниками російських військ. Вона стала так званою "старістю села Василенкове" у Шевченківській територіальній громаді Куп'янського району. З червня по вересень 2022 року вона брала участь у засіданнях окупаційної влади. Діючи за вказівками представників РФ, жінка збирала дані та заяви від місцевих жителів про вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.

Після деокупації території громади жінку затримали. Наразі їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше стало відомо, що після звільнення Куп'янська Харківської області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік міста.

Також повідомлялося, що СБУ затримала колаборанта, призначеного ворогом "головою" села Димер на Київщині під час його окупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура України харков Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини