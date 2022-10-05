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Готовили "референдум" в Николаевской области. СБУ разоблачила российских агентов

Фото: СБУ разоблачила российских агентов, которые готовили "референдум" в Николаевской области (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности разоблачила российских агентов, которые готовили "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Двое из фигурантов уже получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, - сообщено о подозрении заочно.

Как установило следствие, организатором "референдума" оказалась жительница Баштанского района.

Двум фигурантам

объявлено подозрение по

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении псевдостаросте деоккупированного села в Харьковской области.

Также мы писали, что после освобождения Купянска Харьковской области украинские военнослужащие обнаруживали коллаборантов, скрывавшихся в подвалах поселков неподалеку от города.

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