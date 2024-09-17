Готували ракетні удари. СБУ викрила у Запорізькій області агентурну мережу ГРУ

Що сталось

Серед пріоритетних цілей ворога були системи протиповітряної оборони (ППО), пункти дислокації Сил оборони, а також підприємства оборонно-промислового комплексу.

Зокрема ворога цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

Агентами воєнної розвідки ворога виявились двоє жителів Запоріжжя. Один із них - співробітниця стратегічного оборонного заводу, яка передавала росіянам інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.

Фото: СБУ викрила агентурну мережу ГРУ (t.me/SBUkr)

Інший агент шпигував за підрозділами Збройних сил України (ЗСУ) та був спійманим на гарячому. Для збирання даних він обходив місто й випитував необхідну інформацію під час побутових розмов.

Під час обшуків були виявлені мобільні телефони й комп'ютерна техніка, що мали докази роботи на ворога.

Що загрожує

Обидвом агентам повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 114-2 - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Обидвом загрожує довічне ув'язнення.