Готовили ракетные удары. СБУ разоблачила в Запорожской области агентурную сеть ГРУ

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила агентурную сеть российской разведки, которая действовала в Запорожье. Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов по военной и критической инфраструктуре региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Среди приоритетных целей врага были системы противовоздушной обороны (ПВО), пункты дислокации Сил обороны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.
В частности врага интересовали маршруты переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.
Агентами военной разведки врага оказались двое жителей Запорожья. Один из них - сотрудница стратегического оборонного завода, которая передавала россиянам информацию о расположении цехов, где производят военную продукцию, а также отчитывалась о ракетных поражениях предприятия, на котором работала.
Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ (t.me/SBUkr)
Другой агент шпионил за подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был пойман с поличным. Для сбора данных он обходил город и выспрашивал необходимую информацию во время бытовых разговоров.
Во время обысков были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, имеющие доказательства работы на врага.
Обоим агентам сообщили о подозрении по:
Обоим грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно поймала российского агента в Черниговской области, готовившего диверсии на железной дороге и наводившего российские ракеты на Чернигов.
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