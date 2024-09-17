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Готовили ракетные удары. СБУ разоблачила в Запорожской области агентурную сеть ГРУ

Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила агентурную сеть российской разведки, которая действовала в Запорожье. Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов по военной и критической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что произошло

Среди приоритетных целей врага были системы противовоздушной обороны (ПВО), пункты дислокации Сил обороны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В частности врага интересовали маршруты переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

Агентами военной разведки врага оказались двое жителей Запорожья. Один из них - сотрудница стратегического оборонного завода, которая передавала россиянам информацию о расположении цехов, где производят военную продукцию, а также отчитывалась о ракетных поражениях предприятия, на котором работала.

 

Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ (t.me/SBUkr)

Другой агент шпионил за подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был пойман с поличным. Для сбора данных он обходил город и выспрашивал необходимую информацию во время бытовых разговоров. 

Во время обысков были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, имеющие доказательства работы на врага. 

Что грозит 

Обоим агентам сообщили о подозрении по: 

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 3 ст. 114-2 - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Обоим грозит пожизненное заключение. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно поймала российского агента в Черниговской области, готовившего диверсии на железной дороге и наводившего российские ракеты на Чернигов.

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