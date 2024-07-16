Готували ракетні атаки по Харківській і Сумській областях: затримано подружжя агентів ФСБ

"Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Також агресора цікавили геолокації логістичних баз та складів з озброєнням і боєприпасами українських військ.

"Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі", - інформують в СБУ.

Шпигувала разом із чоловіком

У відомстві розповідають, що жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони у Харківській області.

До злочинної діяльності вона також залучила свого чоловіка. Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці Сумської області.

За даними контррозвідки СБУ, на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників.

Крім того він "втемну" випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

"Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім "звітувала" своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки", - повідомляють правоохоронці.

Прихильниця російської агресії

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Telegram-каналах.

Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями РФ.

Зазначається, що під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - інформують в СБУ.

Водночас злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за частиною 2 статі 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.