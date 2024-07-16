Готовили ракетные атаки по Харьковской и Сумской областях: задержаны супруги-агенты ФСБ

"Служба безопасности задержала супружескую пару, работавшую на ФСБ и готовившую координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди основных целей врага были штабы и укрепрайоны подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.

Также агрессора интересовали геолокации логистических баз и складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.

"Чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла свою агентку из Сумской области, которая работала в Харькове медсестрой в местном лечебном учреждении", - информируют в СБУ.

Шпионила вместе с мужем

В ведомстве рассказывают, что женщина расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования сил обороны в Харьковской области.

К преступной деятельности она также привлекла мужа. Им оказался бывший работник расформированной милиции, проживавший в Ахтырке Сумской области.

По данным контрразведки СБУ, по просьбе своей жены фигурант обходил пограничную местность, чтобы обнаружить локации украинских защитников.

Кроме того он "втемную" выспрашивал нужные агрессору сведения у своих знакомых.

"Получившуюся информацию он мессенджером переправлял жене, а она потом "отчитывалась" своему московскому куратору. Его личность уже установлена Службой безопасности", - сообщают правоохранители.

Поклонница российской агрессии

По данным следствия, женщина попала в поле зрения ФСБ из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно распространялась в Telegram-каналах.

Ее муж также поддерживал страну-агрессора и надеялся на захват региона оккупационными группировками РФ.

Отмечается, что во время обыска по местам жительства задержанных изъяты мобильные телефоны и сим-карты разных операторов с поличным.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российской агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - информируют в СБУ.

В то же время преступные действия ее мужа квалифицированы по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет до пожизненного заключения.