СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які влаштовували диверсії на залізниці

СБУ затримала диверсантів російської спецслужби. Вони підпалювали релейні шафи на "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки затримала трьох диверсантів ФСБ у результаті спецоперацій у Харківській та Рівненській областях. Зловмисники підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб РФ сподівалася заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту.

"Для вчинення злочинів агенти РФ використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби", - додали в СБУ.

У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли перерахувати на банківські картки своїх поплічників грошову винагороду.

Що відомо про диверсантів

Так, у Харкові "на гарячому" затримано ворожого диверсанта, який намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону.

"Зловмисником виявився рецидивіст з Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство. Після вербування російською спецслужбою фігурант прибув у Харківську область для вчинення диверсії", - розповіли у відомстві.

Ще двоє затриманих виявилися безробітними мешканцями Рівного, яких ФСБ дистанційно залучила до підривної діяльності, зловмисники працювали у "тандемі".

"Один з них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України. Інший фігурант - фільмував диверсію на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це для "звіту" ФСБ", - констатували у СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.