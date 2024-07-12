ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які влаштовували диверсії на залізниці

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 10:48
UA EN RU
СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які влаштовували диверсії на залізниці Фото: в Україні затримали агентів ФСБ РФ, які влаштовували диверсії на УЗ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала диверсантів російської спецслужби. Вони підпалювали релейні шафи на "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки затримала трьох диверсантів ФСБ у результаті спецоперацій у Харківській та Рівненській областях. Зловмисники підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб РФ сподівалася заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту.

"Для вчинення злочинів агенти РФ використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби", - додали в СБУ.

У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли перерахувати на банківські картки своїх поплічників грошову винагороду.

Що відомо про диверсантів

Так, у Харкові "на гарячому" затримано ворожого диверсанта, який намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону.

"Зловмисником виявився рецидивіст з Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство. Після вербування російською спецслужбою фігурант прибув у Харківську область для вчинення диверсії", - розповіли у відомстві.

Ще двоє затриманих виявилися безробітними мешканцями Рівного, яких ФСБ дистанційно залучила до підривної діяльності, зловмисники працювали у "тандемі".

"Один з них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України. Інший фігурант - фільмував диверсію на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це для "звіту" ФСБ", - констатували у СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Не перше затримання диверсантів

Зазнчимо, що правоохоронці не вперше затримують діверсантів. Наприклад, у вересні 2023 року СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів елітного спецназу Росії. Вони вчиняли резонансні диверсії не тільки в Україні, а і в країнах ЄС.

А в травні 2024 року СБУ затримала диверсанта ФСБ РФ, який підпалив електропідстанції в Одеській області. Правоохоронці також дізнались багато цікового про організатора теракту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Укрзалізниця Війна в Україні
NEWS
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться