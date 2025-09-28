UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Готували паніку і хаос: у Молдові затримали трьох координаторів заворушень з Придністров'я

Ілюстративне фото: поліція Молдови затримали трьох координаторів заворушень з Придністров'я (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Молдові затримали трьох осіб у справі про підготовку заворушень після парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Молдови в Telegram.

Сьогодні у Молдові затримали трьох осіб, які нібито є співробітниками "правоохоронних структур" на лівому березі Дністра.

 

Вони також є керівниками, відповідальними за координацію, моніторинг та логістичне забезпечення груп, яких мали задіяти для заворушень після виборів.

Під час затримання у них було знайдено низку предметів (зокрема піротехнічні та легкозаймисті матеріали), які мали бути використані для провокування паніки натовпу та створення хаосу.

Росія всіма силами і методами намагається вплинути на результати виборів у Молдові, просуваючи підконтрольні Кремлю "політсили".

Зокрема, у день виборів зафіксовано масу повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Однак у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.

"Камери спостереження за виборами, розташовані на виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишилися цілими до відновлення голосування", - йшлося в повідомленні МЗС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова