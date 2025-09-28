Готували паніку і хаос: у Молдові затримали трьох координаторів заворушень з Придністров'я

Сьогодні у Молдові затримали трьох осіб, які нібито є співробітниками "правоохоронних структур" на лівому березі Дністра.

Вони також є керівниками, відповідальними за координацію, моніторинг та логістичне забезпечення груп, яких мали задіяти для заворушень після виборів.

Під час затримання у них було знайдено низку предметів (зокрема піротехнічні та легкозаймисті матеріали), які мали бути використані для провокування паніки натовпу та створення хаосу.