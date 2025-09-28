Готовили панику и хаос: в Молдове задержали трех координаторов беспорядков из Приднестровья

В Молдове задержали трех человек по делу о подготовке беспорядков после парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы в Telegram.
Сегодня в Молдове задержали трех человек, которые якобы являются сотрудниками "правоохранительных структур" на левом берегу Днестра.
Они также являются руководителями, ответственными за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп, которых должны были задействовать для беспорядков после выборов.
При задержании у них был найден ряд предметов (в частности пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы), которые должны были быть использованы для провоцирования паники толпы и создания хаоса.
Россия всеми силами и методами пытается повлиять на результаты выборов в Молдове, продвигая подконтрольные Кремлю "политсилы".
В частности, в день выборов зафиксировано массу сообщений о якобы минировании заграничных участков для голосования. Однако в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.
"Камеры наблюдения за выборами, расположенные на избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они остались целыми до возобновления голосования", - говорилось в сообщении МИД.