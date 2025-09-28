RU

Готовили панику и хаос: в Молдове задержали трех координаторов беспорядков из Приднестровья

Иллюстративное фото: полиция Молдовы задержали трех координаторов беспорядков из Приднестровья (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Молдове задержали трех человек по делу о подготовке беспорядков после парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы в Telegram.

Сегодня в Молдове задержали трех человек, которые якобы являются сотрудниками "правоохранительных структур" на левом берегу Днестра.

 

Они также являются руководителями, ответственными за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп, которых должны были задействовать для беспорядков после выборов.

При задержании у них был найден ряд предметов (в частности пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы), которые должны были быть использованы для провоцирования паники толпы и создания хаоса.

 

Россия всеми силами и методами пытается повлиять на результаты выборов в Молдове, продвигая подконтрольные Кремлю "политсилы".

В частности, в день выборов зафиксировано массу сообщений о якобы минировании заграничных участков для голосования. Однако в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.

"Камеры наблюдения за выборами, расположенные на избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они остались целыми до возобновления голосования", - говорилось в сообщении МИД.

