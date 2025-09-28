Готували паніку і хаос: у Молдові затримали трьох координаторів заворушень з Придністров'я
У Молдові затримали трьох осіб у справі про підготовку заворушень після парламентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Молдови в Telegram.
Сьогодні у Молдові затримали трьох осіб, які нібито є співробітниками "правоохоронних структур" на лівому березі Дністра.
Вони також є керівниками, відповідальними за координацію, моніторинг та логістичне забезпечення груп, яких мали задіяти для заворушень після виборів.
Під час затримання у них було знайдено низку предметів (зокрема піротехнічні та легкозаймисті матеріали), які мали бути використані для провокування паніки натовпу та створення хаосу.
Росія всіма силами і методами намагається вплинути на результати виборів у Молдові, просуваючи підконтрольні Кремлю "політсили".
Зокрема, у день виборів зафіксовано масу повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Однак у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.
"Камери спостереження за виборами, розташовані на виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишилися цілими до відновлення голосування", - йшлося в повідомленні МЗС.