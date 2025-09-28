Готовили панику и хаос: в Молдове задержали трех координаторов беспорядков из Приднестровья

В Молдове задержали трех человек по делу о подготовке беспорядков после парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы в Telegram .

Сегодня в Молдове задержали трех человек, которые якобы являются сотрудниками "правоохранительных структур" на левом берегу Днестра.

Они также являются руководителями, ответственными за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп, которых должны были задействовать для беспорядков после выборов.

При задержании у них был найден ряд предметов (в частности пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы), которые должны были быть использованы для провоцирования паники толпы и создания хаоса.