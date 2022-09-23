Готували "Харківські угоди". Суд дозволив арешт двох міністрів часів Януковича

"Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім міністру закордонних справ та міністру юстиції України, які підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ)", - заявили правоохоронці.

Що відомо про справу

Як ми вже раніше писали, за даними джерел РБК-Україна в правоохоронних структурах, мова йде про колишнього главу МЗС Костянтина Грищенка і екс-главу Мін'юсту Олександра Лавриновича.

За даними слідства, ще у квітні 2010 року підозрювані чиновники за попередньою змовою групою осіб та з колишнім президентом Януковичем та прем'єр-міністром Азаровим, погодили перебування на території нашої країни Чорноморського флоту РФ.

Через що у квітні 2010 року було підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.



Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ, а також його збільшення на території Криму та м. Севастополя, замість виведення з України.



Наразі екс-міністри переховуються від органів досудового розслідування за межами території України та оголошені у розшук, але вказане рішення суду надає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їх екстрадиції.

Зазначимо, що у 2021 році про підозру вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, вони також оголошені в розшук.

Нагадаємо, що в липні цього року слідчий ДБР оголосив колишніх міністрів у державний та міжнародний розшук.