Готовили "Харьковские соглашения". Суд разрешил арест двух министров времен Януковича

"Печерским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшим министру иностранных дел и министру юстиции Украины, которые подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ)", - заявили правоохранители.

Что известно о деле

Как мы уже ранее писали, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных структурах, речь идет о бывшем главе МИД Константине Грищенко и экс-главе Минюста Александре Лавриновиче.

По данным следствия, еще в апреле 2010 года подозреваемые чиновники по предварительному сговору группой лиц и с бывшим президентом Януковичем и премьер-министром Азаровым согласовали пребывание на территории нашей страны Черноморского флота РФ.

В связи с этим в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.



Это создало благоприятные условия для последующего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота РФ, а также его увеличения на территории Крыма и Севастополя, вместо вывода из Украины.



Экс-министры скрываются от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлены в розыск, но указанное решение суда предоставляет возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции.

Отметим, что в 2021 году о подозрении уже было объявлено Виктору Януковичу и Николаю Азарову за совершение государственной измены, они также объявлены в розыск.

Напомним, что в июле этого года следователь ДБР объявил бывших министров в государственный и международный розыск.