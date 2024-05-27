Готували атаки на залізничну інфраструктуру: в Одеській області затримали агентів ФСБ

За даними слідства, "очільником" агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один з активістів одеського "Антимайдану".

Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича.

За завданням ФСБ фігуранти мали фотографувати та надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одеської області.

Зазначається, що росіяни планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій.

Крім того, ФСБ залучила цих фігурантів до інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави.

За даними слідства, "очільник" агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої "Новоросії" в одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР".

Також фігурант створював та поширював у мережі Інтернет матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, він робив це через ресурс novorus.info - так зване "центральне інформагентство Новоросії".

СБУ поетапно задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.

Фото: СБУ затримала агентів ФСБ в Одеській області (ssu.gov.ua)

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Його родичу підозра оголошена за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.