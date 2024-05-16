В Харкові затримали студента, який допомагав РФ організувати новий наступ (фото)

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Харкові студента. Він допомагав окупантам організувати новий наступ на область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Так, Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента ФСБ РФ.

"Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківську область", - йдеться у повідомленні.

Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.

У разі виявлення "потрібних" локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту" до ФСБ РФ.

"Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу", - зазначили в СБУ.

Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора.

Що відомо про агента

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

"До уваги" російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Telegram-каналів, який шукав "швидкий" заробіток. За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Новий наступ РФ на Харківську область

Російські війська розпочали новий наступ на Харків 10 травня. У перші дні прикордонні населені пункти перебували під масивними обстрілами.

Така ж ситуація зберігається і зараз. За ці дні евакуювали кілька тисяч людей. Окупанти хочуть захопити Вовчанськ та Куп'янськ, але ЗСУ тримають оборону.

За останніми даними, РФ без успіху настає на Куп'янськ, але є просування окупантів біля Вовчанська.