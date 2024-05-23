Коригувальника ракетного удару по Яворівському військовому полігону 13 березня 2022 року, внаслідок якого загинуло понад 60 людей, засудили до 15 років тюрми.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 КК України).

Як встановило слідство, засудженим є 73-річний місцевий житель, колишній співробітник Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР.

За даними контррозвідки, його вербуванням займався викритий СБУ раніше агент ФСБ Росії, який отримав підозру від Служби за співпрацю з країною-агресором.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на зрадника дистанційно вийшов Зрадник збирав відомості про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Засуджений через месенджер Теlegram переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки.

13 березня 2022 року окупанти здійснили обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей, ще понад 160 було поранено.

Окрім цього, львів’янин передавав ворогу іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України.

Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою.

Під час судового засідання коригувальник свою провину так і не визнав, у скоєному не розкаявся.

Фото: агент ФСБ отримав 15 років в'язниці за коригування удару по Яворівському полігону (gp.gov.ua)