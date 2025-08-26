Готувала удари по військових об’єктах у Києві: СБУ викрила російську агентку

У Києві затримали 36-річну агентку ФСБ, яка вивчала систему охорони адмінбудівель Сил оборони. Її завданням було підготувати нові удари по столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Кіберфахівці СБУ викрили у столиці чергову російську агентку. Вона збирала секретні відомості про захист адмінбудівель Сил оборони та готувала їх передачу своєму куратору.
Затримали жінку "на гарячому" - саме під час спроби дорозвідки біля Головного управління Нацгвардії.
Агентка мала скласти детальний план розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру адмінбудівлі.
Окрім того, вона відпрацьовувала розвідку пунктів базування територіальних центрів комплектування (ТЦК) у різних районах Києва.
У планах російської сторони було використати отримані дані для підготовки терактів і ракетних атак проти столиці.
Встановлено, що агенткою виявилася 36-річна місцева фрілансерка. Її дистанційно завербувала ФСБ через знайомого з окупованого Криму, який давно співпрацює з Росією.
Жінка розраховувала, що після виконання завдань отримає "евакуацію" до РФ через треті країни.
Під час обшуків у зрадниці вилучили смартфон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.
Їй уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Зараз агентка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: затримання агентки ФСБ у Києві (СБУ)
Нагадаємо, російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за підрозділами ЗСУ під виглядом жінки та коригував ракетно-дронові атаки РФ по Одеській області. Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж.
У Сумах суд визнав винним у державній зраді колишнього підполковника Державної служби охорони та пенсіонера Юрія Рагуліна. Ще у травні 2022 року він був завербований представниками РФ.
Рагулін передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та іншої військової техніки на території Краснопільської громади Сумської області. Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також нещодавно у Чернігові затримали жінку, яка працювала на ФСБ та збирала дані для ракетних ударів. Вона мала відстежувати військкомати, але контррозвідка вчасно її зупинила.