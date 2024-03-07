Готувала удар по Одесі "в обхід" ППО: правоохоронці затримали російську агентку

"Щоб "обійти" українську ППО під час удару, окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру", - інформують у відомстві.

Зазначається, що насамперед окупантів цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста.

Також загарбники намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони.

Отримані відомості російські війська планували "врахувати" у ході підготовки нових атак на місто, в тому числі із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Однак правоохоронці своєчасно викрили ці плани, попередивши їх реалізацію.

Кожен крок агентки був відомий

Перед затриманням російської агентки всі її злочинні дії були поетапно задокументовані з "перших кроків" розвідувальної активності.

"Це дозволило завчасно поінформувати командування Сил оборони про нову загрозу повітряних ударів та підготуватися до захисту",- зазначили у відомстві.

Також було встановлено особу російського куратора ворожої агентки. Ним виявився очільник розвідгрупи угруповання російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

Встановлено, що агресор дистанційно залучив одеситку до співпраці у січні цього року як ідеологічну прихильницю рашизму.

Наразі їй повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.