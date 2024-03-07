Готовила удар по Одессе "в обход" ПВО: правоохранители задержали российскую агентку

Правоохранители задержали российскую агентку, готовившую новую воздушную атаку РФ на гражданскую инфраструктуру Одессы. Она помогала оккупантам в попытках "обойти" ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Чтобы "обойти" украинскую ПВО во время удара, оккупанты поручили своей приспешнице выявить локации противовоздушных комплексов на территории областного центра", - информируют в ведомстве.
Отмечается, что оккупантов интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города.
Также захватчики пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащенных средствами противовоздушной обороны.
Полученные сведения российские войска планировали "учесть" в ходе подготовки новых атак на город, в том числе с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.
Однако правоохранители своевременно разоблачили эти планы, предупредив их реализацию.
Перед задержанием российской агентки все ее преступные действия были поэтапно документированы с "первых шагов" разведывательной активности.
"Это позволило заблаговременно проинформировать командование Сил обороны о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите", - отметили в ведомстве.
Также была установлена личность российского куратора вражеской агентки. Им оказался глава разведгруппы группировки российских войск, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.
Установлено, что агрессор дистанционно привлек одесситку к сотрудничеству в январе этого года как идеологическую сторонницу рашизма.
На данный момент ей сообщили о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
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