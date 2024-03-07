Готовила удар по Одессе "в обход" ПВО: правоохранители задержали российскую агентку

"Чтобы "обойти" украинскую ПВО во время удара, оккупанты поручили своей приспешнице выявить локации противовоздушных комплексов на территории областного центра", - информируют в ведомстве.

Отмечается, что оккупантов интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города.

Также захватчики пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащенных средствами противовоздушной обороны.

Полученные сведения российские войска планировали "учесть" в ходе подготовки новых атак на город, в том числе с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Однако правоохранители своевременно разоблачили эти планы, предупредив их реализацию.

Каждый шаг агента был известен

Перед задержанием российской агентки все ее преступные действия были поэтапно документированы с "первых шагов" разведывательной активности.

"Это позволило заблаговременно проинформировать командование Сил обороны о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите", - отметили в ведомстве.

Также была установлена личность российского куратора вражеской агентки. Им оказался глава разведгруппы группировки российских войск, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.

Установлено, что агрессор дистанционно привлек одесситку к сотрудничеству в январе этого года как идеологическую сторонницу рашизма.

На данный момент ей сообщили о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.