UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Готувала ракетний удар по ТЕЦ: у Кропивницькому викрили неповнолітню агентку ФСБ

Ілюстративне фото: у Кропивницькому викрили неповнолітню агентку ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України викрила та затримала ще одну коригувальницю ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Агенткою ФСБ виявилася 16-річна мешканка Кропивницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Готувала удар по ТЕЦ за допомогою GPS-трекера

За даними слідства, дівчина мала встановити на території Кропивницької ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер. За його сигналом окупанти планували завдати ракетного удару по енергооб’єкту, щоб залишити місто без електропостачання та тепла.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинний задум і затримали фігурантку вночі біля паркану ТЕЦ - у момент, коли вона намагалася активувати цифровий "маячок".

Вербування через Telegram

Як встановило розслідування, російська спецслужба завербувала неповнолітню через Telegram-канал з пропозиціями "легкого заробітку". Спочатку їй доручили виконати так зване тестове завдання - знімати на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури та передавати матеріали куратору з ФСБ.

Після цього дівчина отримала основне завдання - підготувати ракетний удар по одному з найбільших у регіоні об’єктів тепло- та електрогенерації.

 Фото: у Кропивницькому викрили неповнолітню агентку ФСБ (t.me/SBUkr)

Кошти з РФ і докази співпраці з ФСБ

Гроші на придбання GPS-трекера агентка отримала безпосередньо з Росії - на власну банківську картку. Пристрій вона замовила в інтернет-магазині, оплатила та забрала на пошті.

Під час обшуків у затриманої правоохоронці вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про те, що російський агент отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. За вказівкою ворога зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕЦФСБРакетний ударСлужба безпеки УкраїниВійна в Україні