RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Готовила ракетный удар по ТЭЦ: в Кропивницком разоблачили несовершеннолетнюю агентку ФСБ

Иллюстративное фото: в Кропивницком разоблачили несовершеннолетнюю агентку ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одну корректировщицу ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Агенткой ФСБ оказалась 16-летняя жительница Кропивницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Готовила удар по ТЭЦ с помощью GPS-трекера

По данным следствия, девушка должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер. По его сигналу оккупанты планировали нанести ракетный удар по энергообъекту, чтобы оставить город без электроснабжения и тепла.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступный замысел и задержали фигурантку ночью у забора ТЭЦ - в момент, когда она пыталась активировать цифровой "маячок".

Вербовка через Telegram

Как установило расследование, российская спецслужба завербовала несовершеннолетнюю через Telegram-канал с предложениями "легкого заработка". Сначала ей поручили выполнить так называемое тестовое задание - снимать на видео объекты военной и критической инфраструктуры и передавать материалы куратору из ФСБ.

После этого девушка получила основное задание - подготовить ракетный удар по одному из крупнейших в регионе объектов тепло- и электрогенерации.

Фото: в Кропивницком разоблачили несовершеннолетнюю агентку ФСБ (t.me/SBUkr)

Средства из РФ и доказательства сотрудничества с ФСБ

Деньги на приобретение GPS-трекера агент получила непосредственно из России - на собственную банковскую карточку. Устройство она заказала в интернет-магазине, оплатила и забрала на почте.

Во время обысков у задержанной правоохранители изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

Ранее мы писали о том, что российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По указанию врага злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭЦФСБРакетный ударСлужба безопасности УкраиныВойна в Украине