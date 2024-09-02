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Готувала ракетний удар по Миколаєву. СБУ затримала інформаторку російської розвідки

Фото: СБУ затримала інформаторку російської розвідки (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала інформаторку російського Головного розвідувального управління (ГРУ), яка намагалась підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" протиповітряній обороні (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Інформаторку було затримано у Миколаєві. Вона збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Для того щоб завдати ураження "в обхід" ППО, ворога цікавили місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Збройних сил України (ЗСУ).  

"Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку  - колишню бухгалтерку місцевого підприємства. Щоб виявити потенційні цілі, зловмисниця об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки", - пише СБУ. 

 

Фото: СБУ затримала інформаторку російської розвідки (t.me/SBUkr)

У разі встановлення локації об'єкта, жінка фіксувала його на камеру, роблячи вигляд, що нібито з кимось розмовляє. Після цього отриманні відомості вона узагальнювала у "звіт" свого російського куратора - працівника ГРУ. Установчі дані останнього також вже відомі контррозвідникам СБУ. 

Після затримання у зрадниці було вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для зв'язку з ворогом. 

Що загрожує

Ворожій інформаторці було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. 

Їй загрожує 12 років тюрми

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала агентів ГРУ, які організували "спостережний пункт" в орендованій квартирі Києва. Вони також планували коригувати обстріли міста.

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