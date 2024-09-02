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Готовила ракетный удар по Николаеву. СБУ задержала информаторку российской разведки

Фото: СБУ задержала информаторку российской разведки (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала информаторку российского Главного разведывательного управления (ГРУ), которая пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Информаторша была задержана в Николаеве. Она собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дронных ударов по городу.

Для того чтобы нанести поражение "в обход" ПВО, врага интересовали места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Вооруженных сил Украины (ВСУ).  

"Для выполнения вражеского задания российская спецслужба привлекла свою информаторку - бывшую бухгалтершу местного предприятия. Чтобы выявить потенциальные цели, злоумышленница объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком", - пишет СБУ. 

 

Фото: СБУ задержала информаторку российской разведки (t.me/SBUkr)

В случае установления локации объекта, женщина фиксировала его на камеру, делая вид, что якобы с кем-то разговаривает. После этого полученные сведения она обобщала в «отчет» своего российского куратора - сотрудника ГРУ. Установочные данные последнего также уже известны контрразведчикам СБУ. 

После задержания у предательницы был изъят мобильный телефон, который она использовала для связи с врагом. 

Что угрожает

Вражеской информаторше было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ. 

Ей грозит 12 лет тюрьмы. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала агентов ГРУ, которые организовали "наблюдательный пункт" в съемной квартире Киева. Они также планировали корректировать обстрелы города.

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Служба безопасности УкраиныНиколаев