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Облаштували "спостережний пункт" у квартирі Києва. СБУ затримала агентів розвідки РФ

Київ, Четвер 29 серпня 2024 12:27
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Облаштували "спостережний пункт" у квартирі Києва. СБУ затримала агентів розвідки РФ Фото: затримані агенти ГРУ РФ, які облаштували спостережний пункт у квартирі Києва (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала агентів ГРУ РФ, які організували "спостережний пункт" в орендованій квартирі Києва. Вони планували коригувати обстріли столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) ГРУ РФ та одного з його поплічників", - йдеться у повідомленні.

Затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу. За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.

"Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі - об’єкти критичної інфраструктури", - розповіли в СБУ.

У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла ГРУ РФ стежити за вулицями Києва у режимі онлайн.

"У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак. З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб’єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах", - додали у відомстві.

Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали "легких грошей". Відповідні оголошення фігуранти розміщували у профільних Telegram-каналах, підконтрольних спецслужбі РФ.

Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.

СБУ викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Не перше затримання

Правоохоронці не вперше затримують агентів російської розвідки в Україні. Так, на початку серпня, СБУ викрила у Києві агента РФ, який допоміг спіймати резидентку російського ГРУ. Вони планували підпали автомобілів військових.

Крім того, СБУ затримала групу агентів російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. На той час вони вже встигли закласти вибухівку в будівельних гіпермаркетах та кафе в столиці.

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