Готувала ракетний удар по Миколаєву. СБУ затримала інформаторку російської розвідки
СБУ затримала інформаторку російського Головного розвідувального управління (ГРУ), яка намагалась підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" протиповітряній обороні (ППО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Що сталось
Інформаторку було затримано у Миколаєві. Вона збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.
Для того щоб завдати ураження "в обхід" ППО, ворога цікавили місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Збройних сил України (ЗСУ).
"Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку - колишню бухгалтерку місцевого підприємства. Щоб виявити потенційні цілі, зловмисниця об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки", - пише СБУ.
Фото: СБУ затримала інформаторку російської розвідки (t.me/SBUkr)
У разі встановлення локації об'єкта, жінка фіксувала його на камеру, роблячи вигляд, що нібито з кимось розмовляє. Після цього отриманні відомості вона узагальнювала у "звіт" свого російського куратора - працівника ГРУ. Установчі дані останнього також вже відомі контррозвідникам СБУ.
Після затримання у зрадниці було вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для зв'язку з ворогом.
Що загрожує
Ворожій інформаторці було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.
Їй загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала агентів ГРУ, які організували "спостережний пункт" в орендованій квартирі Києва. Вони також планували коригувати обстріли міста.
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