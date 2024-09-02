Готовила ракетный удар по Николаеву. СБУ задержала информаторку российской разведки

СБУ задержала информаторку российского Главного разведывательного управления (ГРУ), которая пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Информаторша была задержана в Николаеве. Она собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дронных ударов по городу.

Для того чтобы нанести поражение "в обход" ПВО, врага интересовали места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Для выполнения вражеского задания российская спецслужба привлекла свою информаторку - бывшую бухгалтершу местного предприятия. Чтобы выявить потенциальные цели, злоумышленница объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком", - пишет СБУ.

Фото: СБУ задержала информаторку российской разведки (t.me/SBUkr)

В случае установления локации объекта, женщина фиксировала его на камеру, делая вид, что якобы с кем-то разговаривает. После этого полученные сведения она обобщала в «отчет» своего российского куратора - сотрудника ГРУ. Установочные данные последнего также уже известны контрразведчикам СБУ.

После задержания у предательницы был изъят мобильный телефон, который она использовала для связи с врагом.

Что угрожает

Вражеской информаторше было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ.

Ей грозит 12 лет тюрьмы.