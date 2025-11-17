Готується збройний напад: начальник Генштабу Польщі попередив про зростання загроз

За словами генерала, дії, які фіксують спецслужби, спрямовані на підрив довіри громадян до уряду, силових структур та ключових державних органів.

"Супротивник створює середовище, яке має бути сприятливим для агресії на території Польщі", - наголосив Кукула, порівнявши ситуацію з подіями 1939 року.

Він підкреслив, що сьогодні все залежить від позиції самої Польщі та держав НАТО, чи зможуть вони ефективно стримувати загрози та інвестувати у зміцнення обороноздатності.

"Будь-який напад на територію НАТО має отримати рішучу відповідь і створити великий ризик для потенційного агресора", - зазначив він.

Генерал також прокоментував інцидент у Мазовецькому воєводстві, де було пошкоджено залізничну колію на маршруті Варшава-Люблін. Він заявив, що подія може мати ознаки диверсії, хоча офіційні висновки ще очікуються.

"Ми не беззахисні. Ми маємо весь арсенал інструментів, щоб симетрично або асиметрично відповідати на такі загрози", - додав Кукула, запевнивши, що Польща готова до реакції на будь-які деструктивні дії супротивника.

Генерала запитали, про що свідчить серія кібератак і диверсій, які фіксувались у Польщі. На що він відповів, що вважає, що супротивник розпочав підготовку до війни.

"Він створює тут певне середовище, яке має підірвати довіру суспільства до уряду, до основних органів, таких як збройні сили, поліція, і створити умови, сприятливі для потенційної агресії на території Польщі", - відповів Кукула.