Готовится вооруженное нападение: начальник Генштаба Польши предупредил о росте угроз

По словам генерала, действия, которые фиксируют спецслужбы, направленные на подрыв доверия граждан к правительству, силовым структурам и ключевым государственным органам.

"Противник создает среду, которая должна быть благоприятной для агрессии на территории Польши", - подчеркнул Кукула, сравнив ситуацию с событиями 1939 года.

Он подчеркнул, что сегодня все зависит от позиции самой Польши и государств НАТО, смогут ли они эффективно сдерживать угрозы и инвестировать в укрепление обороноспособности.

"Любое нападение на территорию НАТО должно получить решительный ответ и создать большой риск для потенциального агрессора", - отметил он.

Генерал также прокомментировал инцидент в Мазовецком воеводстве, где были повреждены железнодорожные пути на маршруте Варшава-Люблин. Он заявил, что событие может иметь признаки диверсии, хотя официальные выводы еще ожидаются.

"Мы не беззащитны. Мы имеем весь арсенал инструментов, чтобы симметрично или асимметрично отвечать на такие угрозы", - добавил Кукула, заверив, что Польша готова к реакции на любые деструктивные действия противника.

