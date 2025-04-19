Готується до вторгнення Росії? Politico дізналося про важливий план Литви щодо Сувалкського коридору

"Ці дороги мають вирішальне значення для нас з погляду безпеки та оборони. Вони завжди були частиною нашого військово-цивільного планування як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи", - сказав заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас у телефонному інтерв'ю виданню.

Що являє собою Сувалкський коридор

Сувалкський коридор - це малонаселена ділянка лісової рівнини завширшки 100 км, що з'єднує Польщу і Литву і межує з союзником Кремля Білоруссю і Калінінградським ексклавом Росії. Її вважають однією з найуразливіших точок НАТО, слугуючи життєво важливим сухопутним коридором, що зв'язує країни Балтії з іншою частиною альянсу.

Наразі через Литву проходять дві основні дороги: одна з них йде з Каунаса в Литві до Варшави і є частиною військового коридору Via Baltica, а інша - це звичайний маршрут між литовською столицею Вільнюсом і польським містом Августов.

Наразі Литва спільно з Польщею вживає заходів щодо розширення своєї військової інфраструктури за межі Via Baltica, яка є основним маршрутом перекидання підкріплень союзників до країни, шляхом модернізації дороги Вільнюс - Августов до стандартів подвійного призначення для цивільних і військових потреб.

Via Baltica і лінія Rail Baltica - проєкт із будівництва високошвидкісного залізничного сполучення з Прибалтики до Польщі - наразі служать основними каналами для військової мобільності.

Що включає в себе план Литви?

Мета полягає в тому, щоб поліпшити потік товарів, полегшити переміщення військ і підтримати потенційну евакуацію цивільного населення в разі війни.

"Це просто ще один варіант забезпечення кращої логістики у важкі часи", - сказав Годляускас.

Ці зусилля є частиною більш широкого європейського прагнення інвестувати в інфраструктуру подвійного призначення - проєкти, покликані задовольняти як цивільні, так і військові потреби. Такі країни, як Іспанія, Бельгія та Словаччина, проводять аналогічні модернізації.

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС необхідно буде витратити не менше 70 млрд євро на термінову адаптацію своїх залізничних, автомобільних, морських і повітряних коридорів.

Крім підвищення мобільності, проєкт "Сувалки" може також передбачати нові заходи щодо забезпечення безпеки кордонів.

"Особливо в районі Сувалок ведуться розмови про нові заходи захисту вздовж кордонів з Калінінградом і Білоруссю", - сказав Годляускас, згадавши дискусії про розміщення елементів протидії мобільності поблизу кордонів або на них, таких як контрольно-пропускні пункти на дорогах і системи блокування, такі як цементні загородження.

Не тільки захист уздовж кордонів РФ і Білорусі

Годляускас також заявив, що забезпечення свободи пересування військ і товарів двома дорогами є пріоритетом, і додав, що подібні операції з охорони кордону, імовірно, будуть уважно відстежуватися Росією як "чутлива і життєво важлива" інформація.

Він також додав, що заходи безпеки виходять за рамки фізичної сфери.

"Ми обговорюємо, як боротися з підміною і глушінням GPS з боку Росії, що вже впливає на нашу цивільну авіацію і навігаційні системи", - додав він.

Повний обсяг проєкту передбачає реконструкцію 113 км доріг і оновлення восьми мостів. Заступник міністра транспорту Литви Родерікас Жіобакас нещодавно повідомив виданню, що роботи, як очікується, будуть завершені до 2028 року.

Годляускас був більш обережний з термінами. "З багатонаціональними проектами все може зайняти більше часу. Але ми сподіваємося, що геополітична ситуація, наші інтереси і можливості Польщі дадуть нам змогу вкластися в ці терміни", - сказав він.

Литва хоче отримати фінансування від ЄС і залучити Польщу

Литва сподівається отримати фінансування ЄС для цього проєкту.

"Ми лобіюватимемо ЄС - разом із Польщею, Естонією та Латвією - щоб гарантувати, що ці проєкти були пріоритетними в наступному багаторічному бюджеті блоку", - сказав Годляускас.

Хоча проєкт дороги відповідає цілям військової мобільності ЄС і НАТО, офіційно він не є частиною програм жодної з цих організацій, а натомість фінансується як двостороння ініціатива між польськими та литовськими міністерствами транспорту і оборони.

"Ми будемо інвестувати в ділянку до кордону з Литвою і просимо Польщу модернізувати свій бік Серпневої дороги, щоб вона відповідала стандартам військової мобільності", - сказав Годляускас.