Готується до великої мобілізації? Зеленський розповів, навіщо Путін обмежує соцмережі

Він припустив, що обмеження росіянам доступу до соцмереж пов'язане не з тим, щоб обмежити критику голови держави, а щоб не було бунтів.

"Через що можуть статися у північного сусіда бунти? Через, на мій погляд, кілька речей або варіантів. Передусім, загальна мобілізація. Велика мобілізація в Росії. Це мобілізація людей з центральних міст, включаючи Москву, безумовно і Санкт-Петербург", - сказав президент.

Щодо причини проведення такої мобілізації Зеленський назвав два можливих варіанти - наступ на Україну або наступ на іншу країну.

"Для чого робити таку велику мобілізацію? Для того, щоб повторити наступ. Великий наступ на Україну. Варіант "Б" - для того, щоб зробити паралельний наступ, невеликий, туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил", - переконаний він.

Президент України додав, що інша країна, наприклад, у Балтії, не готова до сильного протистояння, оскільки вона маленька.

"Тобто план "А" - велика мобілізація, зменшити соцмережі для того, щоб наступати. А куди вже? Я думаю, у них кілька є варіантів", - заявив Зеленський.