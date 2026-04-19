Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Готується до великої мобілізації? Зеленський розповів, навіщо Путін обмежує соцмережі

22:30 19.04.2026 Нд
2 хв
У Кремля є дуже небезпечний план "Б"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)

Росія обмежує доступ до соцмереж не для того, що обмежити критику російського диктатора Володимира Путіна. Однією з причин може бути підготовка до великої мобілізації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в етері телемарафону.

Читайте також: Зеленський розповів, скільки РФ втратила за місяць через удари України

Він припустив, що обмеження росіянам доступу до соцмереж пов'язане не з тим, щоб обмежити критику голови держави, а щоб не було бунтів.

"Через що можуть статися у північного сусіда бунти? Через, на мій погляд, кілька речей або варіантів. Передусім, загальна мобілізація. Велика мобілізація в Росії. Це мобілізація людей з центральних міст, включаючи Москву, безумовно і Санкт-Петербург", - сказав президент.

Щодо причини проведення такої мобілізації Зеленський назвав два можливих варіанти - наступ на Україну або наступ на іншу країну.

"Для чого робити таку велику мобілізацію? Для того, щоб повторити наступ. Великий наступ на Україну. Варіант "Б" - для того, щоб зробити паралельний наступ, невеликий, туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил", - переконаний він.

Президент України додав, що інша країна, наприклад, у Балтії, не готова до сильного протистояння, оскільки вона маленька.

"Тобто план "А" - велика мобілізація, зменшити соцмережі для того, щоб наступати. А куди вже? Я думаю, у них кілька є варіантів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 17 квітня Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка намагатиметься втягнути Білорусь у війну в Україні. Згідно з даними розвідки, Мінськ вже розбудовує дороги до української території та налагоджує артилерійські позиції.

Зазначимо, у ЦПД повідомили, що у Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні. Москва одночасно опрацьовує варіанти від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти країн НАТО.

