Готовится к большой мобилизации? Зеленский рассказал, зачем Путин ограничивает соцсети

Он предположил, что ограничение россиянам доступа к соцсетям связано не с тем, чтобы ограничить критику главы государства, а чтобы не было бунтов.

"Из-за чего могут произойти у северного соседа бунты? Из-за, на мой взгляд, нескольких вещей или вариантов. Прежде всего, всеобщая мобилизация. Большая мобилизация в России. Это мобилизация людей из центральных городов, включая Москву, безусловно и Санкт-Петербург", - сказал президент.

По поводу причины проведения такой мобилизации Зеленский назвал два возможных варианта - наступление на Украину или наступление на другую страну.

"Для чего делать такую большую мобилизацию? Для того, чтобы повторить наступление. Большое наступление на Украину. Вариант "Б" - для того, чтобы сделать параллельное наступление, небольшое, туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил", - убежден он.

Президент Украины добавил, что другая страна, например, в Балтии, не готова к сильному противостоянию, поскольку она маленькая.

"То есть план "А" - большая мобилизация, уменьшить соцсети для того, чтобы наступать. А куда уже? Я думаю, у них несколько есть вариантов", - заявил Зеленский.