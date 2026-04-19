RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Готовится к большой мобилизации? Зеленский рассказал, зачем Путин ограничивает соцсети

22:30 19.04.2026 Вс
2 мин
У Кремля есть очень опасный план "Б"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Россия ограничивает доступ к соцсетям не для того, что ограничить критику российского диктатора Владимира Путина. Одной из причин может быть подготовка к большой мобилизации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также: Зеленский рассказал, сколько РФ потеряла за месяц из-за ударов Украины

Он предположил, что ограничение россиянам доступа к соцсетям связано не с тем, чтобы ограничить критику главы государства, а чтобы не было бунтов.

"Из-за чего могут произойти у северного соседа бунты? Из-за, на мой взгляд, нескольких вещей или вариантов. Прежде всего, всеобщая мобилизация. Большая мобилизация в России. Это мобилизация людей из центральных городов, включая Москву, безусловно и Санкт-Петербург", - сказал президент.

По поводу причины проведения такой мобилизации Зеленский назвал два возможных варианта - наступление на Украину или наступление на другую страну.

"Для чего делать такую большую мобилизацию? Для того, чтобы повторить наступление. Большое наступление на Украину. Вариант "Б" - для того, чтобы сделать параллельное наступление, небольшое, туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил", - убежден он.

Президент Украины добавил, что другая страна, например, в Балтии, не готова к сильному противостоянию, поскольку она маленькая.

"То есть план "А" - большая мобилизация, уменьшить соцсети для того, чтобы наступать. А куда уже? Я думаю, у них несколько есть вариантов", - заявил Зеленский.

Напомним, 17 апреля Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор будет пытаться втянуть Беларусь в войну в Украине. Согласно данным разведки, Минск уже развивает дороги к украинской территории и налаживает артиллерийские позиции.

Отметим, в ЦПД сообщили, что в Кремле рассматривают минимум три сценария по поводу войны в Украине. Москва одновременно прорабатывает варианты от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
