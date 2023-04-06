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Готується до нападу на Тайвань? У ФБР сказали, навіщо Китай вивчає війну в Україні

Фото: директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Китай вивчає війну Росії проти України, зокрема, в плані підлаштування економіки під санкції, які запроваджують проти агресора. Що може бути сигналізувати про можливі плани Пекіна вторгнутися на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Федерального бюро розслідувань США Крістофа Рея, якого цитує CNN.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, китайські дослідники досліджують помилки, яких Росія припустилася у війні проти України. Пекін ретельно вивчає вплив американської зброї та технологій.

Зазначимо, що в ЦРУ також дійшли до думки, що влада Китаю дійсно робить висновки щодо своїх планів на захоплення Тайваню, спостерігаючи за війною, яку розв'язала Росія в Україні.

Додамо, при цьому військові стратеги Тайваню вивчають опір України та відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай розпочне силове захоплення острова.

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