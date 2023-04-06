Готується до нападу на Тайвань? У ФБР сказали, навіщо Китай вивчає війну в Україні

Нагадаємо, за даними ЗМІ, китайські дослідники досліджують помилки, яких Росія припустилася у війні проти України. Пекін ретельно вивчає вплив американської зброї та технологій.

Зазначимо, що в ЦРУ також дійшли до думки, що влада Китаю дійсно робить висновки щодо своїх планів на захоплення Тайваню, спостерігаючи за війною, яку розв'язала Росія в Україні.

Додамо, при цьому військові стратеги Тайваню вивчають опір України та відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай розпочне силове захоплення острова.

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